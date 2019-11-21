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РИА Новости

Сенат США принял временный бюджет страны

22:11 21.11.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Сенат США в четверг принял временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.
За документ высказались 74 сенатора, против – 20.
Во вторник документ был принят палатой представителей конгресса США, где большинство, в отличие от сената, у демократов. Теперь документ поступит на подпись к президенту страны.
Временный бюджет определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств, не включая министерство обороны и другие ведомства, отвечающие за национальную оборону.
Это уже не первое временное продление бюджета. Финансовый 2019 год закончился в США 1 октября, и тогда законодатели приняли кратковременный бюджет до 21 ноября.
В теории, если руководство конгресса и Белый дом не договорятся по бюджету, США грозит очередной "шатдаун".
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Белый дом ранее говорил, что президент Дональд Трамп подпишет временный бюджет, если только он не помешает ему финансировать строительство стены на границе с Мексикой. В свою очередь спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в четверг заявила о готовности к переговорам с администрацией и республиканцами для принятия окончательного бюджета до 20 декабря (до Рождественских каникул).
Временный бюджетный закон позволяет не допустить "шатдауна", когда в отсутствие утвержденного бюджета приостанавливают работу государственные учреждения. Последний шатдаун в декабре 2018 — январе 2019 года был вызван разногласиями Трампа и конгресса и стал наиболее продолжительным в истории. В результате последнего "шатдауна" Трамп не получил искомых средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в конгрессе.
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