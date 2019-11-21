Сенат США принял временный бюджет страны

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Сенат США в четверг принял временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.

За документ высказались 74 сенатора, против – 20.

Во вторник документ был принят палатой представителей конгресса США, где большинство, в отличие от сената, у демократов. Теперь документ поступит на подпись к президенту страны.

Временный бюджет определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств, не включая министерство обороны и другие ведомства, отвечающие за национальную оборону.

Это уже не первое временное продление бюджета. Финансовый 2019 год закончился в США 1 октября, и тогда законодатели приняли кратковременный бюджет до 21 ноября.

В теории, если руководство конгресса и Белый дом не договорятся по бюджету, США грозит очередной "шатдаун".

Белый дом ранее говорил, что президент Дональд Трамп подпишет временный бюджет, если только он не помешает ему финансировать строительство стены на границе с Мексикой. В свою очередь спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в четверг заявила о готовности к переговорам с администрацией и республиканцами для принятия окончательного бюджета до 20 декабря (до Рождественских каникул).