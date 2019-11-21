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РИА Новости

Около 25% киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра, показал опрос

21:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы поддержать на выборах 25% жителей украинской столицы, второе место в рейтинге занимает журналист Андрей Пальчевский, за него готовы проголосовать 8% респондентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".
В начале октября Всеукраинская социологическая служба опубликовала данные исследования, согласно которым Кличко готовы были поддержать 16,1% респондентов, журналиста Андрея Пальчевского - 12,6% избирателей, а лидера партии "Сила и честь", экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко - 10,8%.
Согласно данным опроса, если бы выборы проходили в ближайшую неделю, Кличко готовы поддержать 25% респондентов, Пальчевского - 8%, депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа", бывшего генерального директора медиахолдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко - 7%.
Бывшего мэра Киева Александра Омельченко и экс-председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова готовы поддержать 6% опрошенных, журналиста Дмитрия Гордона и экс-депутата Рады Николая Томенко - 5%, телеведущего Сергея Притулу и бывшего главу СБ Украины Игоря Смешко - 4%. Остальные кандидаты не преодолели 3% барьер.
Опрос проводился в Киеве с 6 по 11 ноября, опрошены 1015 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
8 ноября, 08:00
"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
Мэр Киева Виталий Кличко
6 ноября, 16:00Сказано в эфире
Укус после боя. Украинский эксперт о причине возбуждения дел против КличкоНа Украине против мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег. В эфире радио Sputnik украинский политолог Михаил Чаплыга рассказал, с чем, по его мнению, это связано.
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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