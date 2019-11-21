В Twitter появится новая функция

"Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter... Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.