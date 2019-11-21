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РИА Новости

В Twitter появится новая функция

20:52 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям.
"Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter... Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
По данным компании, эти изменения были сделаны, чтобы пользователи "чувствовали себя безопасно и удобно во время общения в Twitter".
Отмечается, что в ходе тестирования новой функции компании удалось выяснить, что большинство людей скрывают ответы, которые они считают неуместными или раздражающими, многие пользуются скрытием ответов вместо включения беззвучного режима. Кроме того, людям было интересно, как этой функцией будут пользоваться известные политики или журналисты.
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