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РИА Новости

Партия Моралеса представит нового кандидата на пост президента Боливии

19:55 21.11.2019
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Carlos Jasso
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Партия сторонников Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов Высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центрального избирательного комитета.
"У "Движения к социализму" будут другие кандидаты в президенты и вице-президенты... мы победим их (политических противников, правые силы Боливии - ред.) в Высшем избирательном суде, состав которого они сами выберут или предложат", - заявил депутат MAS Генри Кабрера в интервью каналу Unitel.
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По словам Кабреры, который не назвал конкретных имен, в рядах партии после отъезда Моралеса появились новые лидеры, которые заменят ушедших в отставку президента и вице-президента.
Депутат добавил, что партия не станет предлагать собственные кандидатуры членов Высшего избирательного суда и уверена в победе.
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Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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