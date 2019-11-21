Партия Моралеса представит нового кандидата на пост президента Боливии

МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Партия сторонников Партия сторонников Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) заявила, что на следующих выборах выдвинет новую пару кандидатов на пост президента и вице-президента взамен Моралеса и Гарсии, а также не станет предлагать свои кандидатуры членов Высшего избирательного суда, который исполняет в Боливии функции центрального избирательного комитета.

"У "Движения к социализму" будут другие кандидаты в президенты и вице-президенты... мы победим их (политических противников, правые силы Боливии - ред.) в Высшем избирательном суде, состав которого они сами выберут или предложат", - заявил депутат MAS Генри Кабрера в интервью каналу Unitel.

По словам Кабреры, который не назвал конкретных имен, в рядах партии после отъезда Моралеса появились новые лидеры, которые заменят ушедших в отставку президента и вице-президента.

Депутат добавил, что партия не станет предлагать собственные кандидатуры членов Высшего избирательного суда и уверена в победе.

Ранее временный президент Аньес , а также ее политические противники из движения MAS направили на рассмотрение в парламент свои законопроекты о формировании состава избирательного суда и проведении новых всеобщих выборов. Действующее правительство Боливии рассчитывает определиться с составом избиркома в течение 15 дней.