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РИА Новости

Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии

18:30 21.11.2019 (обновлено: 20:16 21.11.2019)
518
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова, получая из рук президента РФ Владимира Путина орден Андрея Первозванного, пожелала главе государства мужества и энергии и поблагодарила его за высокую оценку ее деятельности.
Президент на торжественной церемонии в Кремле вручил Пахмутовой высшую государственную награду России за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
"Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня, не всегда есть такая возможность, а сегодня такая возможность есть, сказать вам. Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну, поэтому мы не допустим, чтобы все было хуже. Все должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна. И вы это знаете и любите. Я хочу пожелать вам мужества, энергии. Вы поможете всегда, что бы ни было. Спасибо за такую высокую оценку. Я буду стараться как получится", - сказала Пахмутова.
За долгие годы творчества композитор написала более 400 песен, в том числе хиты "Птица счастья" и "Надежда". Звезде сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны, 9 ноября исполнилось 90 лет.
В Большом театре с аншлагом прошел юбилейный вечер Пахмутовой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
1 из 15

Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".

Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой в Большом театре России
2 из 15

Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".

Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.

Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.

Артисты на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
3 из 15

Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.

Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
4 из 15

Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Ведущие концерта: Дарья Златопольская и Андрей Малахов на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
5 из 15

Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".

Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
6 из 15

Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".

Певец Лев Лещенко и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
7 из 15

В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.

Танцовщик Сергей Полунин выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
8 из 15

В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.

Певица Тамара Гвердцители выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
9 из 15

Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.

Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.

"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.

Художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев и пианист Денис Мацуев на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой
10 из 15

Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.

Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.

"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.

Режиссер Светлана Дружинина на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
11 из 15

Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.

Певец Николай Басков и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
12 из 15

Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.

Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
13 из 15

Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.

Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.

Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
14 из 15

На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.

Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России
15 из 15

Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".

Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.

Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.

Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.

"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.

Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 15

На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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КультураВладимир ПутинАлександра Пахмутова
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