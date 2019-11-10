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РИА Новости
Культура

Путин приехал в Большой театр и поздравил Пахмутову с юбилеем

16:53 10.11.2019 (обновлено: 01:54 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
Советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в субботу отметила 90-летний юбилей. В воскресенье она принимает участие в концерте на сцене Большого театра.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.
Композитор Александра Пахмутова
9 ноября, 03:25РИА Новости
Биография Александры Пахмутовой
По его словам, Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".
"Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная", - считает президент. По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное.
"А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения", - сказал Путин.
Он также отметил и общественную деятельность композитора.
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Нетребко прервала гастроли ради участия в юбилейном концерте Пахмутовой
"Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны - Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в московском Кремле", - сообщил президент.
Кроме того, президент поздравил и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову. По словам президента, скоро и у него будет день рождения.
В свою очередь, Александра Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду.
"Андрей Первозванный - великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья - здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья", - сказала она.
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Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
128021125
Обсудить 8
КультураБольшой театрВладимир ПутинМоскваАлександра ПахмутоваРоссия
Популярные комментарии
Пахмутова заслужила этот орден , но Горбачёва за что наградил этим орденом ?
10 ноября, 18:44
Губернатор о.Борнео
2231103
Поздравляю Пахмутову-Лучшая из Лучших !
10 ноября, 19:03
yavm2014 Анохин
2400001
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