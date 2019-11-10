Путин приехал в Большой театр и поздравил Пахмутову с юбилеем

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.
Путин у рояля. За роялем Пахмутова pic.twitter.com/VM7mlDHN4t— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 ноября 2019 г.
Советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в субботу отметила 90-летний юбилей. В воскресенье она принимает участие в концерте на сцене Большого театра.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.
9 ноября, 03:25РИА НовостиБиография Александры Пахмутовой
По его словам, Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".
"Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная", - считает президент. По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное.
"А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения", - сказал Путин.
Он также отметил и общественную деятельность композитора.
"Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны - Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в московском Кремле", - сообщил президент.
Кроме того, президент поздравил и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову. По словам президента, скоро и у него будет день рождения.
В свою очередь, Александра Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду.
"Андрей Первозванный - великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья - здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья", - сказала она.