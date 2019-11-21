Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.
Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".
Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.
Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".
Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.
Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.
Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.
Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.
Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.
Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.
Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.
Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".
Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".
В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".
В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".
В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.
В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.
Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.
Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.
Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.
Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.
"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.
Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.
Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.
"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.
Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.
Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.
Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.
Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.
Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.
Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.
Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.
Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.
На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.
На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.
Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.
Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.
Президент России Владимир Путин поднялся на сцену и вручил Александре Николаевне большой букет роз.
"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.
Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".
Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.
Участники праздничной программы признавались, что всегда "боролись" за композиции Александры Пахмутовой, зная наверняка, что каждая из них станет очередным хитом.
Зрительский зал Большого театра с трудом вместил всех желающих увидеть торжественный концерт. И это несмотря на то, что под партер отдали оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.
Александра Николаевна встречала гостей своего вечера за роялем, в прекрасном настроении. В течение концерта она несколько раз сменила праздничные наряды.
Ведущими торжества стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Анна Нетребко прервала европейское турне и прилетела из Вены специально ради того, чтобы выступить на юбилейном концерте Александры Николаевной. Звезда мировой оперной сцены исполнила песню "Беловежская пуща".
В репертуаре Льва Лещенко есть разные композиции Александры Пахмутовой. Это и духоподъемные хиты "Главное, ребята, сердцем не стареть!, "И вновь продолжается бой!", и, конечно, любимая всеми душевная песня "Старый клен".
В программе концерта были не только вокальные исполнители. Перед гостями и зрителями вечера на сцене Большого театра выступил известный танцовщик балета Сергей Полунин.
Тамара Гвердцители спела песню "Надежда", которую российские космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом.
Поздравить юбиляршу в Большой театр приехали художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев (слева) и пианист Денис Мацуев.
Мацуев исполнил пьесу "Птица-тройка", написанную Пахмутовой специально для него.
"Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу... Александра Николаевна — легенда, уникальный человек", — подчеркнул музыкант.
Светлана Дружинина много лет дружит с Пахмутовой. На вечере в честь 90-летия композитора она отметила неповторимый талант Александры Николаевны.
Николай Басков поздравил Александру Николаевну, преподнеся ей большой букет.
Пахмутова нежно обняла юного талантливого пианиста Елисея Мысина. Она ведь тоже рано приобщилась к музыке — свою первую композицию написала в пятилетнем возрасте.
Олег Газманов также вышел на сцену Большого театра, чтобы поздравить Александру Николаевну.
На вечере всенародно любимого композитора запели и актеры кино — Александр Петров выступил на сцене Большого театра.
Один из самых известных, долгих и успешных творческих союзов в нашей стране — Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Они женаты уже 63 года. Николай Николаевич скромно поздравляет супругу из ложи Большого театра. Многие ее хиты — это и его заслуга, как поэта песенника, но в этот вечер на сцене блистает только Александра Николаевна.