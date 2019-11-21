Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".

Владимир Путин также сообщил, что подписал указ о присвоении Александре Пахмутовой высшего ордена нашей страны - Андрея Первозванного.