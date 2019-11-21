В СФ призвали сделать адекватными требования к медсправкам для водителей

"Новый порядок получения справок не должен негативно сказаться на водителях. Это не должно быть как снег на голову", - сказала сенатор РИА Новости в четверг.

По ее словам, "здесь вопрос не в получении справок, а в их целесообразности". Ведь такой ажиотаж может породить получение поддельных справок и фирм, которые хотели бы заняться этим вопросом.

"Думаю, что для пешеходов и других участников дорожного движения важно, чтобы за рулем были люди, которые могут управлять автомобилем с медицинской точки зрения, а не те, у кого справок о состоянии здоровья больше", - отметила Святенко. Она полагает, что специалистами "будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения их эффективности".