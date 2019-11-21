Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:53+0300
https://ria.ru/20191121/1561427889.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156137/21/1561372121_0:295:3118:2048_1036x0_80_0_0_8ab15f172b40d6368a45287a13ac7db9.jpg
РИА Новости

В СФ призвали сделать адекватными требования к медсправкам для водителей

17:52 21.11.2019 (обновлено: 17:53 21.11.2019)
852
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОчередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Требования по медицинским справкам для водителей должны быть продиктованы вопросом их целесообразности, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал новые требования по медсправкам, уже вызвавшим недовольство граждан. Минздрав принял решение отложить вступление в силу предлагаемых норм по медосвидетельствованию водителей.

"Новый порядок получения справок не должен негативно сказаться на водителях. Это не должно быть как снег на голову", - сказала сенатор РИА Новости в четверг.

По ее словам, "здесь вопрос не в получении справок, а в их целесообразности". Ведь такой ажиотаж может породить получение поддельных справок и фирм, которые хотели бы заняться этим вопросом.
"Думаю, что для пешеходов и других участников дорожного движения важно, чтобы за рулем были люди, которые могут управлять автомобилем с медицинской точки зрения, а не те, у кого справок о состоянии здоровья больше", - отметила Святенко. Она полагает, что специалистами "будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения их эффективности".
Президент РФ В. Путин принимает участие в церемонии открытия движения по МЦД
Вчера, 15:12
Путин раскритиковал Минтруд за новый порядок медосмотра для водителей
4130253
Обсудить 3
Инна СвятенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Татьяна Клименко
Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении
Президент РФ В. Путин принимает участие в церемонии открытия движения по МЦД
Путин раскритиковал Минтруд за новый порядок медосмотра для водителей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал недовольство Киева возвращенными кораблями
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме попросили доработать приказ о получении медсправок для водителей
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Политолог рассказал о возможности пересмотра части Минских соглашений
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин
Посол в Мадриде прокомментировал публикации в испанских СМИ о России
Мужчина сидит за компьютером
"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния