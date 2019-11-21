В СФ призвали сделать адекватными требования к медсправкам для водителей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Требования по медицинским справкам для водителей должны быть продиктованы вопросом их целесообразности, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал новые требования по медсправкам, уже вызвавшим недовольство граждан. Минздрав принял решение отложить вступление в силу предлагаемых норм по медосвидетельствованию водителей.
"Новый порядок получения справок не должен негативно сказаться на водителях. Это не должно быть как снег на голову", - сказала сенатор РИА Новости в четверг.
По ее словам, "здесь вопрос не в получении справок, а в их целесообразности". Ведь такой ажиотаж может породить получение поддельных справок и фирм, которые хотели бы заняться этим вопросом.
"Думаю, что для пешеходов и других участников дорожного движения важно, чтобы за рулем были люди, которые могут управлять автомобилем с медицинской точки зрения, а не те, у кого справок о состоянии здоровья больше", - отметила Святенко. Она полагает, что специалистами "будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения их эффективности".