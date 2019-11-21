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РИА Новости

Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

17:45 21.11.2019 (обновлено: 20:37 21.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Адвокат украинских моряков, задержанных в прошлом году за нарушение госграницы России, Николай Полозов рассказал РИА Новости, почему на возвращенных Киеву кораблях отсутствовало радионавигационное оборудование, оружие и электроника.
"Они признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела", — пояснил юрист.
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Полозов также отметил, что личные вещи членов команды — ноутбуки и документы — частично вернули при изменении меры пресечения.
"Но большая часть остается в материалах дела. Решить их судьбу может следователь, либо, если дело будет передано в суд, судья в приговоре. Вещи могут вернуть по принадлежности или уничтожить", — заключил адвокат.
На этой неделе Москва передала Киеву катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пожаловался на их состояние: он заявил, что, в частности, пропали розетки, плафоны и унитазы.
В ответ Федеральная служба безопасности опубликовала кадры подписания украинской стороной актов сдачи-приемки и заверила, что киевские власти получили корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
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Непотопляемые войска

Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям властей. В итоге военных вместе с двумя находившимися на борту сотрудниками СБУ задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко накануне выборов президента.
В сентябре нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Ситуация на УкраинеИгорь ВоронченкоНиколай ПолозовСлужба безопасности УкраиныФСБ РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сантехником работаю, не знал что имею дело с оружием. Может даже массового поражения.
21 ноября, 18:32
ssergey-78
36861124
Ты вот лучше скажи, Вася! Каким образом телеведущие с первого общероссийского канала перепутали навигационное, связное оборудование, боеприпасы и документацию с унитазами? И каким загадочным образом десятки людей с уверенностью и на полном серьёзе это повторяют? Это вообще достойное поведение? Или у нас теперь модно брать пример с клоунов? И чем мы при таких делах лучше тех самых "укровояк"? Можно подумать, что диванным патриотикам стыдно признаться, что до момента вступления в силу решения суда, вещдоки никому не отдают. Мы что, стыдиться собственного суда должны и корчить из себя комиков? Это унизительно для граждан своей Страны.
21 ноября, 18:37
pp164
8020230
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