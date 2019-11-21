Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Адвокат украинских моряков, задержанных в прошлом году за нарушение госграницы России, Николай Полозов рассказал РИА Новости, почему на возвращенных Киеву кораблях отсутствовало радионавигационное оборудование, оружие и электроника.
"Они признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела", — пояснил юрист.
Полозов также отметил, что личные вещи членов команды — ноутбуки и документы — частично вернули при изменении меры пресечения.
"Но большая часть остается в материалах дела. Решить их судьбу может следователь, либо, если дело будет передано в суд, судья в приговоре. Вещи могут вернуть по принадлежности или уничтожить", — заключил адвокат.
На этой неделе Москва передала Киеву катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко пожаловался на их состояние: он заявил, что, в частности, пропали розетки, плафоны и унитазы.
В ответ Федеральная служба безопасности опубликовала кадры подписания украинской стороной актов сдачи-приемки и заверила, что киевские власти получили корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
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Провокация Украины в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям властей. В итоге военных вместе с двумя находившимися на борту сотрудниками СБУ задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко накануне выборов президента.
В сентябре нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.