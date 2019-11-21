В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны

"Президент Зеленский очень льстит себе, когда говорит о своем праве определять политику страны. Сегодня Украиной рулят откровенные нацисты, какие-то маргиналы и, конечно, Вашингтон, а президент в Киеве — лишь исполнитель их капризов. Коломойский сейчас не на пике славы, и поэтому Зеленский потянул одеяло на себя, опасаясь бунта националистического крыла политики, а если завтра Коломойский вновь "накачает мускулы", то президент страны будет ему преданно в глаза смотреть и соглашаться с каждым словом", — сказал Бальбек РИА Новости.