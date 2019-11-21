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РИА Новости

Турция и США обсудят ситуацию вокруг покупки С-400 в Анкаре 22 ноября

17:38 21.11.2019 (обновлено: 18:36 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Американская делегация встретится в пятницу в Анкаре с турецкой стороной для обсуждения проблемы с приобретенными Турцией российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, заявил РИА Новости представитель турецкого МИД в четверг.
"Встреча состоится в эту пятницу", - завил представитель МИД Турции в ответ на вопрос о времени встречи в Анкаре.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
20 ноября, 04:08
Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
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