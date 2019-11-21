В МИД назвали слова Помпео о "поддержке" иранского населения лицемерными

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter: "Как я заявил народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами". Он также выразил поддержку протестам, которые проходят в исламской республике.

"Хочу напомнить, что внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, речь идет о повышении цен на бензин, после чего начались волны протестных настроений, все это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну", - сказала Захарова на брифинге.

"Но как мы понимаем, эти цели перед собой и ставили США, начиная политику жесточайшего санкционного давления на Иран. Получается, что с одной стороны американцы поддерживают чаяния иранского народа, по крайней мере на словах, а с другой стороны - делают все возможное, чтобы именно население этой страны страдало и оказалось в максимально некомфортном положении. При чем некомфортное - это еще такое мягкое слово. Это абсолютно, с одной стороны, лицемерная позиция, а с другой стороны - схема применяется американцами широко и по большому счету на всех континентах", - констатировала официальный представитель МИД РФ.