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РИА Новости

В МИД назвали слова Помпео о "поддержке" иранского населения лицемерными

17:26 21.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео о "поддержке" иранского населения лицемерны, американцы делают все возможное, чтобы население Ирана страдало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter: "Как я заявил народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами". Он также выразил поддержку протестам, которые проходят в исламской республике.
"Хочу напомнить, что внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, речь идет о повышении цен на бензин, после чего начались волны протестных настроений, все это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что из-за действий Вашингтона нарушаются и фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции.
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"Но как мы понимаем, эти цели перед собой и ставили США, начиная политику жесточайшего санкционного давления на Иран. Получается, что с одной стороны американцы поддерживают чаяния иранского народа, по крайней мере на словах, а с другой стороны - делают все возможное, чтобы именно население этой страны страдало и оказалось в максимально некомфортном положении. При чем некомфортное - это еще такое мягкое слово. Это абсолютно, с одной стороны, лицемерная позиция, а с другой стороны - схема применяется американцами широко и по большому счету на всех континентах", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
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Протесты в ИранеМайк ПомпеоМария ЗахароваМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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