В МИД призвали не связывать деятельность Фонда мира с позицией Москвы

"Фонд мира является неправительственной организацией, достаточно активной, это одна из наших старейших неправительственных организаций, но именно неправительственных... Каким образом привязывается деятельность НПО к позиции государства, я не понимаю. Мне кажется, это просто неверная трактовка событий и реалий. Я не видела те сообщения, о которых вы говорите, но если они таковы, то они в корне неверны", - заявила она.