В МИД призвали не связывать деятельность Фонда мира с позицией Москвы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Связывать деятельность Российского фонда мира с позицией правительства РФ в корне неверно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она по просьбе журналистов прокомментировала сообщения СМИ о том, что Фонд мира пригласил представителей французского движения "желтые жилеты" в Москву, причем это решение связывалось авторами публикаций с позицией властей РФ.
"Фонд мира является неправительственной организацией, достаточно активной, это одна из наших старейших неправительственных организаций, но именно неправительственных... Каким образом привязывается деятельность НПО к позиции государства, я не понимаю. Мне кажется, это просто неверная трактовка событий и реалий. Я не видела те сообщения, о которых вы говорите, но если они таковы, то они в корне неверны", - заявила она.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
17 ноября, 04:02Протестное движение "желтых жилетов" во Франции