Политолог рассказал о возможности пересмотра части Минских соглашений

"Санкции (против России - ред.) отменят. Минские соглашения… Украина из них не выйдет. Но я думаю, что в ходе их реализации, а я думаю, что дойдет до их реализации, вот 9 декабря будет старт, они будут пересмотрены, потому что уже время диктует определенный пересмотр. Мне кажется, отказа не будет, потому что все главные игроки уверяют, что минские соглашения безальтернативны, но небольшая ревизия произойдет", - сказал Рудяков в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что в случае официального отказа Украины от выполнения минских соглашений санкции против России отменят.