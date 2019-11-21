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РИА Новости

Политолог рассказал о возможности пересмотра части Минских соглашений

17:24 21.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. После предстоящего саммита глава государств "нормандского формата" может начаться реальное выполнение минских соглашений и при этом возможен их частичный пересмотр, считает украинский политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Санкции (против России - ред.) отменят. Минские соглашения… Украина из них не выйдет. Но я думаю, что в ходе их реализации, а я думаю, что дойдет до их реализации, вот 9 декабря будет старт, они будут пересмотрены, потому что уже время диктует определенный пересмотр. Мне кажется, отказа не будет, потому что все главные игроки уверяют, что минские соглашения безальтернативны, но небольшая ревизия произойдет", - сказал Рудяков в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что в случае официального отказа Украины от выполнения минских соглашений санкции против России отменят.
Эксперт предполагает, что в 2020 году могут пройти еще два саммита по Украине, а неформальное "модераторство" в данном формате возьмет на себя президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, вероятно, к предстоящему саммиту действительно есть ряд наработок по урегулированию ситуации на Украине, иначе встреча вряд ли бы могла состояться.
"Насколько я понимаю, то как минимум два саммита таких пройдет в 2020 году. Второе, моя гипотеза, - стоит ждать непубличного переформатирования формата. Думаю, что Макрон не шел бы на встречу ради встречи, тем более не звал бы (президента РФ Владимира) Путина на встречу ради встречи. Значит, какая-то цепочка (событий), какой-то прогноз на 2020 год делается", - пояснил он.
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При этом Рудяков отметил, что не стоит строить каких-то слишком завышенных ожиданий от предстоящей 9 декабря встречи. "Несмотря на противоречивость сигналов, есть основания для оптимизма. Тем более по сравнению с той ямой, в которой весь мирный процесс оказался и находится", - добавил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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УкраинаСитуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронДонбассАнгела МеркельРоссияВ мире
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