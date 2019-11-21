Около станции МЦД появится почти 2,5 тысячи парковочных мест

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новые парковочные места появятся в следующем году возле станций московских центральных диаметров. Об этом сообщил телеканал Новые парковочные места появятся в следующем году возле станций московских центральных диаметров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства Московской области.

Возле первых двух линий МЦД в 2020 году обустроят 2,4 тысячи парковочных мест. А уже в этом году началось благоустройство территорий около станций Баковка, Водники, Долгопрудная, Красногорская, Лобня, Нахабино, Немчиновка, Новодачная, Одинцово, Опалиха, Павшино, Подольск, Силикатная, Хлебниково и Шереметьевская.

За пять лет в Подмосковье у станций МЦД запланировано организовать свыше 12,6 тысячи парковочных мест.