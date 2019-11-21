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РИА Новости

Около станции МЦД появится почти 2,5 тысячи парковочных мест

17:24 21.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПоезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новые парковочные места появятся в следующем году возле станций московских центральных диаметров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства Московской области.
Возле первых двух линий МЦД в 2020 году обустроят 2,4 тысячи парковочных мест. А уже в этом году началось благоустройство территорий около станций Баковка, Водники, Долгопрудная, Красногорская, Лобня, Нахабино, Немчиновка, Новодачная, Одинцово, Опалиха, Павшино, Подольск, Силикатная, Хлебниково и Шереметьевская.
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За пять лет в Подмосковье у станций МЦД запланировано организовать свыше 12,6 тысячи парковочных мест.
Московские центральные диаметры – масштабный проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Московском регионе. МЦД не привязаны к конкретным вокзалам и проходят через Москву насквозь. Уже работают первые линии МЦД – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.
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