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РИА Новости

На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья

17:17 21.11.2019 (обновлено: 18:32 21.11.2019)
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© РИА Новости / Эмма Зиливинская / Перейти в фотобанкАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© РИА Новости / Эмма Зиливинская
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Археологические раскопки. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Двадцать восемь редких золотых монет эпохи Средневековья найдены в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона.
Краснодарском крае нашли редчайшие золотые монеты эпохи Средневековья. Археологи обнаружили в Темрюкском районе 28 золотых монет, отчеканенных в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что находка клада византийских монет X века практически в идеальном состоянии - это редчайшее явление. Находка позволит пролить свет на социально-экономическую и политическую ситуацию в южном регионе России в эпоху Средневековья.
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Как отмечает ведомство, после завершения лабораторных и реставрационных мероприятий монеты будут переданы в государственный музейный фонд.
По данным администрации, в этом году Институт археологии РАН за счет краевого бюджета проводит в регионе раскопки на таких известных античных памятниках как Кепы, Патрей, Тирамба, Голубицкое городище.
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Российская академия наукКраснодарский крайТемрюкский районОбщество
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