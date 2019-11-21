Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:10+0300
https://ria.ru/20191121/1561425368.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155067/01/1550670127_0:190:2861:1799_1036x0_80_0_0_8e1b6c4c37c5376d2b390c1cf0cd062d.jpg
РИА Новости

Исследование выявило, каких домашних животных россияне заводят чаще всего

17:08 21.11.2019 (обновлено: 17:10 21.11.2019)
710
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы турецкий ван
Кошка породы турецкий ван
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы турецкий ван. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россияне чаще заводят беспородных кошек и собак (30%), чем породистых (21%), свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.
По данным исследования, домашние животные есть у 44% россиян. У 22% это беспородная кошка, у 11% - породистая, у 10% дома живет породистая собака, а у 8% - беспородная. Также по 2% респондентов держат птиц, аквариумных рыбок и мелких животных (кроликов, хорьков, хомячков, морских свинок, черепашек и так далее).
Отмечается, что чаще всего хозяева домашних питомцев тратят средства на корм (80%) и ветеринарные услуги и лекарства для них (45%). Помимо этого, россияне тратят деньги на перевозки в транспорте (18%), парикмахерские услуги (6%), одежду и амуницию (5%), туалет (наполнитель и лоток – 4%), игрушки (3%), дрессуру, содержание в гостиницах и выгул (2-3%), косметику и уход (1%).
ЯсноПонятно
"Мне нужно о ком-то заботиться". Зачем мы заводим домашних животных
26 сентября, 13:00
Большинство опрошенных тратят на содержание одного своего питомца (самого крупного) 1,5 тысячи рублей в месяц, расходы на него у почти четверти россиян превышают 2 тысячи рублей в месяц, 6% тратят свыше 5 тысяч рублей.
Результаты исследования показали, что россияне, которые не заводят дома животных, чаще всего объясняют это нехваткой свободного времени (28%), а также проблемами со здоровьем (15%), отсутствием места в доме (11%), нежеланием терпеть грязь, шерсть и запах (11%) и нелюбовь к животным в целом (11%), еще 9% переживают, что питомца не с кем будет оставить, 6% опрошенным не позволяют финансы.
1602000
Обсудить 1
домашние животныеРоссияОбщество
Рекомендуем
Результаты КТ головного мозга
Ученые рассказали о феномене людей с половиной мозга
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
МИД требует доказательства подлинности видео "шпионского скандала" в Сербии
Мужчина сидит за компьютером
"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Политолог рассказал о возможности пересмотра части Минских соглашений
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: в администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей
Археологические раскопки
На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Татьяна Клименко
Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении
Участник проекта Ты супер! Денберел Ооржак
Российский участник детского Евровидения готовится к выписке из больницы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа
Белый дом в Вашингтоне
В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния