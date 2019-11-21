Ученые рассказали о феномене людей с половиной мозга

Ученые провели МРТ-сканирование шести пациентов, которым в детстве удалили одно из полушарий для лечения тяжелой эпилепсии, при которой лекарства не дают никакого эффекта.

Оказалось, что активность мозга у людей с одним полушарием во многом напоминает активность целого мозга. Об этом свидетельствовали устойчивые связи между нейронными сетями полушария. Они частично компенсировали отсутствие одного полушария и поддерживали когнитивные способности человека.