В Оренбурге после аварии восстановили газоснабжение почти во всех домах

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили газоснабжение почти во всех домах Специалисты восстановили газоснабжение почти во всех домах Оренбурга после того, как в среду произошло нарушение работы автоматики, сообщает правительство Оренбургской области.

Ранее Минэнерго сообщало, что 20 ноября действием автоматики остановлена работа двух шкафных газорегуляторных пунктов в городе Оренбурге. В результате без газа остались почти 7 тысяч жителей центра города, а также в районе Ренды.

"По состоянию на 16.30 (14.00 мск) произведен пуск газа в 2,5 тысячи квартирах и в 2,8 тысячи домов индивидуального частного сектора. В течение ближайшего часа газоснабжение будет восстановлено полностью", - сообщает пресс-служба правительства области.