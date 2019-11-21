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РИА Новости

В Оренбурге после аварии восстановили газоснабжение почти во всех домах

16:32 21.11.2019 (обновлено: 16:33 21.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая плита в жилом доме
Газовая плита в жилом доме
© РИА Новости / Стрингер
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Газовая плита в жилом доме. Архивное фото
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили газоснабжение почти во всех домах Оренбурга после того, как в среду произошло нарушение работы автоматики, сообщает правительство Оренбургской области.
Ранее Минэнерго сообщало, что 20 ноября действием автоматики остановлена работа двух шкафных газорегуляторных пунктов в городе Оренбурге. В результате без газа остались почти 7 тысяч жителей центра города, а также в районе Ренды.
"По состоянию на 16.30 (14.00 мск) произведен пуск газа в 2,5 тысячи квартирах и в 2,8 тысячи домов индивидуального частного сектора. В течение ближайшего часа газоснабжение будет восстановлено полностью", - сообщает пресс-служба правительства области.
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"В целях безопасности газоснабжения специалисты проводят проверку работоспособности газового оборудования в домах абонентов на предмет наличия утечек газа. Время возобновления подачи газа во многом зависело от наличия допуска специалистов для проведения пусковых работ", – цитирует пресс-служба главного инженера АО "Газпром газораспределение Оренбург" Юлию Гених.
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Министерство энергетики РФОренбургская областьОренбургОбщество
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