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РИА Новости

В МИД встревожены тем, что НАТО признала космос сферой проведения операций

16:23 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва встревожена тем, что НАТО признали космос еще одной сферой для проведения операций, это не отвечает интересам глобальной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие,
"Подобные заявления вызывают тревогу. Военное планирование альянса нацелено на задачи достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности. Теперь альянс добрался и до космоса. Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будет воплощаться заверение генсека НАТО господина Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Москва призывает страны НАТО поддержать усилия России, направленные на недопущение в космическом пространстве гонки вооружений, которая способна самым негативным образом сказаться на международной безопасности и стратегической стабильности.
"Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая государства-члены НАТО", - добавил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
20 ноября, 17:01
Столтенберг объяснил планы по признанию космоса сферой операций НАТО
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КосмосМария ЗахароваМИД РФНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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