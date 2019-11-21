В МИД встревожены тем, что НАТО признала космос сферой проведения операций

"Подобные заявления вызывают тревогу. Военное планирование альянса нацелено на задачи достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности. Теперь альянс добрался и до космоса. Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будет воплощаться заверение генсека НАТО господина Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - сказала Захарова на брифинге.