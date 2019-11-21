"Яндекс" прокомментировал закон о предустановке российского софта

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, предусмотренная принятым ранее в четверг законом, не должна влиять на безопасность устройств, сказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

"Как мы ранее отмечали, важно, чтобы технические детали любого нового регулирования, в том числе подзаконных актов, были тщательно проработаны. В первую очередь, не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств", - сказали в пресс-службе "Яндекса".

В компании также считают, что необходимо сохранить существующие договоренности с производителями устройств.

Ранее в четверг Госдума приняла закон , запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники - например, смартфонов и компьютеров - без предписанного правительством российского ПО.

Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство, но депутаты в пояснительной записке к законопроекту предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.