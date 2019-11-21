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РИА Новости

"Яндекс" прокомментировал закон о предустановке российского софта

16:11 21.11.2019 (обновлено: 20:16 21.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, предусмотренная принятым ранее в четверг законом, не должна влиять на безопасность устройств, сказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

"Как мы ранее отмечали, важно, чтобы технические детали любого нового регулирования, в том числе подзаконных актов, были тщательно проработаны. В первую очередь, не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств", - сказали в пресс-службе "Яндекса".

В компании также считают, что необходимо сохранить существующие договоренности с производителями устройств.
Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники - например, смартфонов и компьютеров - без предписанного правительством российского ПО.
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Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство, но депутаты в пояснительной записке к законопроекту предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
В июле также был внесен в Думу законопроект, вводящий с 1 января 2021 года штрафы за нарушение этого запрета для юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Однако этот законопроект пока не прошел даже первое чтение.
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