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РИА Новости

Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта

14:03 21.11.2019 (обновлено: 17:32 21.11.2019)
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Трансляция заседания Госдумы РФ
Трансляция заседания Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.
Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
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"Мы планируем рассмотреть закон о российским ПО на заседании комитета в пятницу и потом на пленарном заседании в понедельник", — сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее заявлял, что закон направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.
В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока документ не прошел первое чтение.
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соэдайте для начала своё достойное "железо", потом обеспечивайте его своим ПО и качайте свои права
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ygrosha
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