Врачи заявили об отсутствии ажиотажа за справками для водителей в Москве

Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере

Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобилистов в Автомобилистов в Москве , желающих получить медицинскую справку накануне изменений в порядке медосвидетельствования, стало больше, но очередей нет, сообщил РИА Новости врач-нарколог, заведующий филиалом №4 Московского научно-практического Центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Сергей Полятыкин.

По приказу Минздрава 22 ноября должен был измениться порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. Однако позже Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка, об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

"Нет, никаких очередей нет, но народу больше, народ напуганный, что что-то ужасное случится", - сказал Полятыкин.

Отсутствие ажиотажа в московских наркологических диспансерах подтвердил и заведующий референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ Московского научно-практического центра наркологии при департаменте здравоохранения Москвы Андрей Бурцев.

"Очередей мы не видели, число обратившихся за медосвидетельствованием возросло, но незначительно, какого-либо ажиотажа и очередей у нас не было", - сказал Бурцев.

Он отметил, что в их центрах как такового повышения цен и не было бы, люди с признаками алкоголизма и так направлялись на эти исследования.

"До вступления приказа часть водителей все равно эти исследования проходили по направлению нарколога и оплачивали. В нашем центре цены не меняются с 2018 года. Осмотр нарколога - 800 рублей, исследования CDT - 1600, химико-токсикологическое исследование - 1200, в итоге с ними получается 3600", - сказал Бурцев.

Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах. Так, по данным департамента здравоохранения Воронежской области, предполагаемый рост стоимости водительской медицинской комиссии привел к огромным очередям в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Воронежа. В регистратуре областного психоневрологического диспансера в среду рассказали, что в их коридоре стоят порядка 600 человек.