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РИА Новости

Врачи заявили об отсутствии ажиотажа за справками для водителей в Москве

16:02 21.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобилистов в Москве, желающих получить медицинскую справку накануне изменений в порядке медосвидетельствования, стало больше, но очередей нет, сообщил РИА Новости врач-нарколог, заведующий филиалом №4 Московского научно-практического Центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Сергей Полятыкин.
По приказу Минздрава 22 ноября должен был измениться порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. Однако позже Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка, об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
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"Нет, никаких очередей нет, но народу больше, народ напуганный, что что-то ужасное случится", - сказал Полятыкин.
Отсутствие ажиотажа в московских наркологических диспансерах подтвердил и заведующий референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ Московского научно-практического центра наркологии при департаменте здравоохранения Москвы Андрей Бурцев.
"Очередей мы не видели, число обратившихся за медосвидетельствованием возросло, но незначительно, какого-либо ажиотажа и очередей у нас не было", - сказал Бурцев.
Он отметил, что в их центрах как такового повышения цен и не было бы, люди с признаками алкоголизма и так направлялись на эти исследования.
"До вступления приказа часть водителей все равно эти исследования проходили по направлению нарколога и оплачивали. В нашем центре цены не меняются с 2018 года. Осмотр нарколога - 800 рублей, исследования CDT - 1600, химико-токсикологическое исследование - 1200, в итоге с ними получается 3600", - сказал Бурцев.
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Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах. Так, по данным департамента здравоохранения Воронежской области, предполагаемый рост стоимости водительской медицинской комиссии привел к огромным очередям в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Воронежа. В регистратуре областного психоневрологического диспансера в среду рассказали, что в их коридоре стоят порядка 600 человек.
Отмечалось, что из-за нововведения цены на прохождение медкомиссии, например, в Воронежской области вырастут в пять раз, справки будет стоить от 5450 до 6150 рублей. Как заявлял главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко, стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в 10 раз - до 5 тысяч рублей.
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