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РИА Новости

В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента

15:57 21.11.2019
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CC0 / Public Domain / Подозреваемый в наручниках
Подозреваемый в наручниках
CC0 / Public Domain /
Подозреваемый в наручниках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Суд в четверг арестовал вахтера челябинской областной наркологической больницы, который обвиняется в том, что избил пациента до смерти, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным следствия, 15 ноября в лечебном учреждении Ленинского района между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта вахтер нанес мужчине несколько ударов, ставших причиной его смерти. Следственными органами СК РФ по области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
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"Сегодня, 21 ноября, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.
В суде следователь заявил, что работник медицинского учреждения обвиняется в особо тяжком преступлении, может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на свидетелей, в связи с чем просил суд арестовать обвиняемого, поясняется в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона уточнял РИА Новости, что обвиняемый умышленно несколько раз ударил пациента руками по груди и животу, его задержали 21 ноября, мужчина свою вину не признал. По его данным, обвиняемый - уроженец Свердловской области, не женат, иждивенцев не имеет, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
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