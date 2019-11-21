В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента

"Сегодня, 21 ноября, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В суде следователь заявил, что работник медицинского учреждения обвиняется в особо тяжком преступлении, может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на свидетелей, в связи с чем просил суд арестовать обвиняемого, поясняется в сообщении.

Источник в правоохранительных органах региона уточнял РИА Новости, что обвиняемый умышленно несколько раз ударил пациента руками по груди и животу, его задержали 21 ноября, мужчина свою вину не признал. По его данным, обвиняемый - уроженец Свердловской области, не женат, иждивенцев не имеет, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.