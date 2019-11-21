В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о челябинской областной клинической наркологической больнице, установлено, что смерть пациента наступила в результате тупой травмы живота с разрывом селезенки.

По данным следствия, 15 ноября в лечебном учреждении Ленинского района между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта вахтер нанес мужчине несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.

"Следственными органами СКРФ по области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в совершении преступления… умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сотрудник больницы задержан, следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах региона добавил, что обвиняемый умышленно несколько раз ударил пациента руками по груди и животу, его задержали 21 ноября, мужчина свою вину не признал. По данным собеседника агентства, обвиняемый – уроженец Свердловской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.