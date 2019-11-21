Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T16:45+0300
https://ria.ru/20191121/1561396060.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

13:28 21.11.2019 (обновлено: 16:45 21.11.2019)
10650
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о челябинской областной клинической наркологической больнице, установлено, что смерть пациента наступила в результате тупой травмы живота с разрывом селезенки.
По данным следствия, 15 ноября в лечебном учреждении Ленинского района между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта вахтер нанес мужчине несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.
"Следственными органами СКРФ по области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в совершении преступления… умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сотрудник больницы задержан, следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах региона добавил, что обвиняемый умышленно несколько раз ударил пациента руками по груди и животу, его задержали 21 ноября, мужчина свою вину не признал. По данным собеседника агентства, обвиняемый – уроженец Свердловской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Знак Петербургского метрополитена
Вчера, 09:21
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
0313194
Обсудить 2
Ленинский район (Махачкала)Следственный комитет РФЧелябинскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB
Эльмар Багдасарян и Мара Багдасарян, прибывшей на обязательные работы в ГБУ Жилищник
В МВД заявили, что отец Мары Багдасарян — законный гражданин России
Кремль
В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии
Подозреваемый в наручниках
В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин назвал чушью изменение порядка медосмотра для водителей
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция объявила награду за информацию о пропавшей семье Мазовых в Уфе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Автомобиль Следственного комитета
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Малайзия хочет, чтобы обнародовали все доказательства по MH17
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния