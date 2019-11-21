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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему не стоит прислушиваться к критике WhatsApp Дуровым

15:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Говорит Москва" заявил, что удалять мессенджер WhatsApp с телефона не имеет смысла.
Он пояснил, что Telegram и WhatsApp конкуренты, и приложение Дурова "пытается ототъесть долю у WhatsApp, который более популярен".
"Говорить о безопасности Telegram нельзя, учитывая, что это вещь в себе, просто не привлекает внимания. Да, WhatsApp старее, он наследует многие вещи, медленнее развивается. Однако уровень безопасности для конечного пользователя они обеспечивают один и тот же, большой разницы нет", — заявил Муртазин.
По его словам, ни тот, ни другой мессенджер не гарантируют безопасности данных. Поэтому, как считает Муртазин, удалять WhatsApp бессмысленно.
В среду Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp
Вчера, 15:04
Конкуренция или забота? Эксперты о словах Дурова об уязвимости WhatsAppПавел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp. IT-эксперты прокомментировали эту точку зрения, и объяснили, что может стоять за ней и почему пользователи не откажутся от привычного мессенджера.
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TelegramЭльдар МуртазинTelegram (приложение)Павел ДуровМоскваFacebook, Inc.ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Если выбирать, кто будет читать мои сообщения - ФСБ или мутные люди Дурова - я выбираю ФСБ.
21 ноября, 16:12
iibrovkin
1020004
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