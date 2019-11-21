Эксперт объяснил, почему не стоит прислушиваться к критике WhatsApp Дуровым

Конкуренция или забота? Эксперты о словах Дурова об уязвимости WhatsApp Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp. IT-эксперты прокомментировали эту точку зрения, и объяснили, что может стоять за ней и почему пользователи не откажутся от привычного мессенджера.