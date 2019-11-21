Эксперт объяснил, почему не стоит прислушиваться к критике WhatsApp Дуровым

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Говорит Москва" заявил, что удалять мессенджер WhatsApp с телефона не имеет смысла.
Он пояснил, что Telegram и WhatsApp конкуренты, и приложение Дурова "пытается ототъесть долю у WhatsApp, который более популярен".
"Говорить о безопасности Telegram нельзя, учитывая, что это вещь в себе, просто не привлекает внимания. Да, WhatsApp старее, он наследует многие вещи, медленнее развивается. Однако уровень безопасности для конечного пользователя они обеспечивают один и тот же, большой разницы нет", — заявил Муртазин.
По его словам, ни тот, ни другой мессенджер не гарантируют безопасности данных. Поэтому, как считает Муртазин, удалять WhatsApp бессмысленно.
В среду Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.