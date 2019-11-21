В России планируют создать Ассоциацию передвижных цирков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин и руководители более 20 крупных частных цирков-шапито в четверг обсудили проблемы отрасли и выступили за создание Ассоциации передвижных цирков России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Представители более 20 крупных коммерческих организаций, задействованных в цирковой индустрии страны, были приглашены в Росгосцирк обсудить проблемы отечественной цирковой отрасли. Главной темой встречи стало долгосрочное стратегическое партнерство между ФКП "Росгосцирк" и частными цирками-шапито страны", - сказано в сообщении.
По словам Шемякина, при возникновении различных неприятных ситуаций под удар попадает вся цирковая отрасль, вне зависимости от того, о коммерческой или государственной организации идет речь.
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"Сообща мы должны обеспечить высокий уровень цирковых программ, безопасность зрителей и комфортные условия для жизни животных во всех цирках страны. Росгосцирк - за здоровую конкуренцию, для этого мы готовы оказать юридическую и консультационную поддержку нашим коллегам из частного сектора циркового бизнеса", - сказал он, слова которого приводит пресс-служба компании.
В ходе беседы руководители частных цирковых организаций приняли решение создать Ассоциацию передвижных цирков России, представители которой впоследствии могут быть приглашены в совет по выдаче лицензий на работу с животными, создающийся на базе Росгосцирка.
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По словам директора частного цирка-шапито Романа Коробко, впервые в Росгосцирке налажен диалог с представителями циркового бизнеса. "Наконец-то в Росгосцирке спросили нашего мнения. И предложили решать проблемы отрасли сообща. Сейчас мы готовим устав Ассоциации, выбираем директора, улаживаем юридические нюансы. И дальше будем работать плотно, строить взаимовыгодные партнерские отношения", - добавил он.
Первого января 2020 года вступают в силу положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий. Глава Росгосцирка Владимир Шемякин сообщил РИА Новости, что компания готова к 2020 году организовать работу совета, который мог бы консультировать Россельхознадзор по выдаче лицензий артистам и учреждениям на работу с животными.