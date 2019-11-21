В Минкомсвязи прокомментировали критику Дурова в адрес WhatsApp

"Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он (конкурент) отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", - сказал Волин РИА Новости.

"Для пользователя конкуренция - это хорошо. Пусть мессенджеры не только обвиняют друг друга, но и совершенствуют сервисы. А пользователи будут сами делать выводы", - сказал замминистра.

Что касается уязвимости, то, по мнению Волина, все пользователи становятся потенциально уязвимы в тот момент, как берут в руки смартфон. "Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться", - сказал замглавы Минкомсвязи.