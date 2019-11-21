В Минкомсвязи прокомментировали критику Дурова в адрес WhatsApp

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Критика мессенджера WhatsApp создателем Telegram Павлом Дуровым вызвана конкурентной борьбой, а для пользователей это всегда хорошо, считает замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Ранее в среду Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По словам Дурова, WhatsApp не защищает сообщения пользователей, а также отслеживает их фотографии и сообщения. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Замглавы Минкомсвязи считает, что слова Дурова можно объяснить конкурентной борьбой между двумя мессенджерами.
"Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он (конкурент) отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", - сказал Волин РИА Новости.
Он считает, что это может пойти только на пользу пользователям.
"Для пользователя конкуренция - это хорошо. Пусть мессенджеры не только обвиняют друг друга, но и совершенствуют сервисы. А пользователи будут сами делать выводы", - сказал замминистра.
Что касается уязвимости, то, по мнению Волина, все пользователи становятся потенциально уязвимы в тот момент, как берут в руки смартфон. "Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться", - сказал замглавы Минкомсвязи.