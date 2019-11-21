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РИА Новости

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

05:06 21.11.2019
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров охарактеризовал приложение WhatsApp как небезопасное.
По словам Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но постоянно используется в качестве "троянского коня" с целью отслеживания фото и сообщений, не имеющих к мессенджеру отношения.
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Проблема, по его словам, заключается в политике компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp.
Также он заявил, что уязвимость такого масштаба могут использовать в качестве бэкдора, то есть дефекта кода, намеренно встроенного разработчиком и позволяющего, в частности, получить несанкционированный доступ к данным.
Дуров допустил, что за те шесть лет, пока существует Telegram, его мессенджер сталкивался с подобными уязвимостями. При этом он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.
"Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе", — отметил он.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
28 августа 2018, 15:17
Павел Дуров прокомментировал новые правила конфиденциальности TelegramОснователь мессенджера выразил надежду, что Telegram станет менее притягательной площадкой для тех, кто занимается террористической пропагандой.
В связи с этим Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств WhatsApp.
В мае он уже подвергал критике это приложение. В частности, он заявлял, что WhatsApp не только не выкладывает исходный код, как делают многие разработчики, в том числе Telegram, но и "запутывает" файлы, чтобы независимые исследователи не могли обнаружить бэкдоры.
Также Дуров указывал на то, что WhatsApp, как и владеющая мессенджером компания Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто заявлял, что работает на правительство.
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Telegram (приложение)WhatsApp Inc.Павел ДуровFacebook, Inc.ТехнологииОбщество
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