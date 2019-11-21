Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров охарактеризовал приложение WhatsApp как небезопасное.

По словам Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но постоянно используется в качестве "троянского коня" с целью отслеживания фото и сообщений, не имеющих к мессенджеру отношения.

Проблема, по его словам, заключается в политике компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp.

Также он заявил, что уязвимость такого масштаба могут использовать в качестве бэкдора, то есть дефекта кода, намеренно встроенного разработчиком и позволяющего, в частности, получить несанкционированный доступ к данным.

Дуров допустил, что за те шесть лет, пока существует Telegram, его мессенджер сталкивался с подобными уязвимостями. При этом он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.

"Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе", — отметил он.

В связи с этим Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств WhatsApp.

В мае он уже подвергал критике это приложение. В частности, он заявлял, что WhatsApp не только не выкладывает исходный код, как делают многие разработчики, в том числе Telegram, но и "запутывает" файлы, чтобы независимые исследователи не могли обнаружить бэкдоры.