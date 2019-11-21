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РИА Новости

Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС о прослеживаемости ввезенных товаров

15:03 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума в четверг ратифицировала соглашение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.
Подписание соглашения состоялось в мае этого года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
"Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", - говорится в пояснительной записке.
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Евразийский экономический союзГосдума РФРоссияЭкономика
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