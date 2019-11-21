Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС о прослеживаемости ввезенных товаров

Подписание соглашения состоялось в мае этого года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

"Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", - говорится в пояснительной записке.