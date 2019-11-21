Патрушев обсудил с коллегой из Казахстана сотрудничество в сфере ВТС

"Обсуждены вопросы российско-казахстанского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено совместным действиям и укреплению сотрудничества в инновационно-индустриальной и военно-технической сферах в условиях глобальных торговых войн и применения санкционной политики", - говорится в сообщении.