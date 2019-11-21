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РИА Новости

Матвиенко призвала стороны к сдержанности для решения карабахской проблемы

14:53 21.11.2019 (обновлено: 14:54 21.11.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Урегулирование проблемы Нагорного Карабаха требует сдержанного подхода и отказа от той риторики, которая не способствует поиску компромиссного решения, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В рамках деятельности по линии ОБСЕ Россия активно содействует урегулированию карабахской проблемы. Сейчас на линии соприкосновения спокойная обстановка, но, конечно, нас беспокоит риторика, которая не способствует сохранению благоприятной атмосферы для поиска решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед", - сказала Матвиенко на двусторонней встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном в четверг.
По словам спикера Совфеда, Россия намерена приложить все усилия, чтобы и в дальнейшем эффективно выполнять роль посредника при урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Это наболевший вопрос в постсоветском пространстве", - отметила она.
Мирзоян, в свою очередь, выразил аналогичную позицию. "Очень важно, чтобы отсутствовала агрессивная риторика, потому что она, очевидно, не только не позволяет делать шаги по направлению к урегулированию конфликта, но и создает очень плохой фон для дальнейшего диалога", - отметил он.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Нагорно-Карабахская РеспубликаВ миреНагорный КарабахВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСНГРоссияАрмения
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