Матвиенко призвала стороны к сдержанности для решения карабахской проблемы

По словам спикера Совфеда, Россия намерена приложить все усилия, чтобы и в дальнейшем эффективно выполнять роль посредника при урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Это наболевший вопрос в постсоветском пространстве", - отметила она.

Мирзоян, в свою очередь, выразил аналогичную позицию. "Очень важно, чтобы отсутствовала агрессивная риторика, потому что она, очевидно, не только не позволяет делать шаги по направлению к урегулированию конфликта, но и создает очень плохой фон для дальнейшего диалога", - отметил он.