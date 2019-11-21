Совфед рассмотрит закон о признании физлиц иноагентами 25 ноября

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон о возможности признания иноагентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентом и получающих финансирование из-за рубежа, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
"Закон внесен в проект повестки заседания, будет рассмотрен в понедельник, 25 ноября", - сказал он.
По словам сенатора, в пятницу документ рассмотрят на заседании конституционного комитета.
"Думаю, что закон будет подержан сенаторами, можно этого ожидать", - отметил Башкин.