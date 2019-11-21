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РИА Новости

Совфед рассмотрит закон о признании физлиц иноагентами 25 ноября

14:52 21.11.2019 (обновлено: 15:01 21.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон о возможности признания иноагентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентом и получающих финансирование из-за рубежа, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

"Закон внесен в проект повестки заседания, будет рассмотрен в понедельник, 25 ноября", - сказал он.

По словам сенатора, в пятницу документ рассмотрят на заседании конституционного комитета.
"Думаю, что закон будет подержан сенаторами, можно этого ожидать", - отметил Башкин.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
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