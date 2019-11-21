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РИА Новости

Эксперт оценил эффективность введения электронных медсправок для водителей

14:40 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Антон Цветков
 Антон Цветков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Антон Цветков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Частные клиники могут стать подводным камнем инициативы МВД и Минздрава по единой базе данных о здоровье водителей, на основании которой их права могут быть аннулированы, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
"Многие водители с определенными диагнозами не ходят к врачам в государственные поликлиники и больницы, чтобы данные об их болезнях не попали в ГИБДД. Они идут в частные клиники, которые информацию о болезнях не предоставляют. Надо работать с этими медучреждениями", - сказал Цветков РИА Новости.
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Также он заметил, что сейчас медсправки "можно легко купить, не выходя из дома". "Все это знают, все знают расценки, но никто реально не пытается прикрыть этот беспредел. И нет гарантии, что этого же не будет с электронными справками, когда человек просто переведет определенную сумму и получит в базе диагноз "здоров", более того, это будет, возможно, даже проще сделать", - добавил Цветков.
Ранее сообщалось, что МВД России и Минздрав разработали поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями. Благодаря этому электронные медсправки могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав.
Кроме того, в законопроекте есть пункт о том, что теперь МВД будет получать информацию о водителях, у которых до истечения срока действия прав появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи будут вносить эту информацию в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. После того как запрос передадут в МВД, водитель в течение одного месяца должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если болезнь подтвердится или человек не придет на обследование, его права аннулируют.
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"Согласно законопроекту бумажный аналог заключения может быть выдан владельцу по его желанию, однако при получении или замене водительского удостоверения необходимость предоставления медицинского документа в бумажном виде не потребуется. Всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция теперь сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия", — пояснил РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
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ГосавтоинспекцияАнтон Цветков ("Сильная Россия")ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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