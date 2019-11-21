Эксперт оценил эффективность введения электронных медсправок для водителей

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Частные клиники могут стать подводным камнем инициативы Частные клиники могут стать подводным камнем инициативы МВД Минздрава по единой базе данных о здоровье водителей, на основании которой их права могут быть аннулированы, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков

"Многие водители с определенными диагнозами не ходят к врачам в государственные поликлиники и больницы, чтобы данные об их болезнях не попали в ГИБДД. Они идут в частные клиники, которые информацию о болезнях не предоставляют. Надо работать с этими медучреждениями", - сказал Цветков РИА Новости.

Также он заметил, что сейчас медсправки "можно легко купить, не выходя из дома". "Все это знают, все знают расценки, но никто реально не пытается прикрыть этот беспредел. И нет гарантии, что этого же не будет с электронными справками, когда человек просто переведет определенную сумму и получит в базе диагноз "здоров", более того, это будет, возможно, даже проще сделать", - добавил Цветков.

Ранее сообщалось, что МВД России и Минздрав разработали поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями. Благодаря этому электронные медсправки могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав.

Кроме того, в законопроекте есть пункт о том, что теперь МВД будет получать информацию о водителях, у которых до истечения срока действия прав появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи будут вносить эту информацию в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. После того как запрос передадут в МВД, водитель в течение одного месяца должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если болезнь подтвердится или человек не придет на обследование, его права аннулируют.