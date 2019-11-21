В России создадут систему против ухода от налогов через самозанятых

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин и ФНС России в первом полугодии 2020 года создадут систему, с помощью которой смогут отслеживать случаи, когда работодатели используют налоговый режим для самозанятых для уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов

"Наша задача заключается в том, чтобы в следующем году дать возможность субъектам РФ вводить такой налог (на профессиональный доход - ред.). Но мы договариваемся о том, что в первом полугодии проведем все подготовительные решения для того, чтобы часть недобросовестных налогоплательщиков не пользовалась для возможного ухода от уплаты страховых взносов и других налогов. Есть такая информация, мы об этом говорили", - сказал Силуанов на заседании коллегии ФНС.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС , но не предполагает отчислений в ПФР . Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года режим планируется распространить еще на 19 регионов.

Силуанов ранее сообщал, что фиксируются случаи, когда работодатели заключают не трудовые договоры с гражданами, при которых необходимо платить НДФЛ в размере 13% и взносы во внебюджетные фонды, а гражданско-правовые договора с самозанятыми.