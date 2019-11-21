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РИА Новости

В России создадут систему против ухода от налогов через самозанятых

14:33 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин и ФНС России в первом полугодии 2020 года создадут систему, с помощью которой смогут отслеживать случаи, когда работодатели используют налоговый режим для самозанятых для уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
"Наша задача заключается в том, чтобы в следующем году дать возможность субъектам РФ вводить такой налог (на профессиональный доход - ред.). Но мы договариваемся о том, что в первом полугодии проведем все подготовительные решения для того, чтобы часть недобросовестных налогоплательщиков не пользовалась для возможного ухода от уплаты страховых взносов и других налогов. Есть такая информация, мы об этом говорили", - сказал Силуанов на заседании коллегии ФНС.
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С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января 2020 года режим планируется распространить еще на 19 регионов.
Силуанов ранее сообщал, что фиксируются случаи, когда работодатели заключают не трудовые договоры с гражданами, при которых необходимо платить НДФЛ в размере 13% и взносы во внебюджетные фонды, а гражданско-правовые договора с самозанятыми.
"Мы договорились о том, что полгода следующего года мы потратим на то, чтобы создать такую систему, чтобы видеть все возможные случаи уклонения от налогов, когда трудовые отношения заменяются гражданско-правовыми. С одной стороны, необходимо расширять этот вид налогообложения, с другой стороны, что называется, держать ухо востро, чтобы не было потерь для бюджетов субъектов РФ, и этот налог не использовался в качестве меры для ухода из-под налогообложения", - отметил Силуанов на коллегии.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
18 ноября, 17:29
Госдума может предоставить регионам право вводить режим для самозанятых
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