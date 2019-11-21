Путину предложили прокатиться на беспилотном поезде по МЦК в 2021 году

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров предложил президенту РФ Владимиру Путину прокатиться на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.
"В 2021 году хотели бы вас пригласить на беспилотное движение по МЦК", - сказал Белозеров президенту на церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Вчера, 03:43Московские центральные диаметры
По его словам, движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано.
"Следующий год - вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу", - добавил глава РЖД.