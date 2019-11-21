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РИА Новости

Путину предложили прокатиться на беспилотном поезде по МЦК в 2021 году

14:24 21.11.2019 (обновлено: 14:27 21.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров предложил президенту РФ Владимиру Путину прокатиться на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.
"В 2021 году хотели бы вас пригласить на беспилотное движение по МЦК", - сказал Белозеров президенту на церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
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По его словам, движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано.
"Следующий год - вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу", - добавил глава РЖД.
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Московское центральное кольцо (МЦК)РЖДОлег БелозеровВладимир ПутинМоскваОбщество
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