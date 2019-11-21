В СЕ призвали Россию не принимать закон о признании физлиц иноагентами

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комиссар Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала российский парламент воздержаться от принятия законопроекта, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В четверг Госдума рассмотрит этот документ в третьем, окончательном чтении.

"Я призываю Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации воздержаться от принятия рассматриваемого в настоящее время законопроекта, который значительно расширил бы определение и сферу действия "иностранного агента", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Миятович.

Она считает, что принятие этого закона позволит присвоить статус иноагента многим из тех, кто распространяет материалы и получает иностранное финансирование.

"Существующая нормативно-правовая база уже ограничивает деятельность организаций гражданского общества в Российской Федерации и нарушает права на свободу ассоциации и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников. Расширение сферы действия и определения понятия "иностранный агент" нанесло бы серьезный удар по свободе СМИ и способности людей получать и распространять информацию", - полагает комиссар ЕС по правам человека.

Она призывает власти Российской Федерации "пересмотреть действующее законодательство, чтобы привести его в соответствие с европейскими и международными стандартами в области прав человека".

СМИ-иноагенты

В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) и глава комитета по информационной политике Леонид Левин (СР) внесли законопроект о регулировании работы иностранных СМИ-иноагентов. Предлагалось запретить распространение в России материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. В выходных данных СМИ, участником которого выступает российское юрлицо - иностранный агент, требовалось делать соответствующее указание. Проект был принят в первом чтении летом 2018 года.

В середине ноября 2019 года комитет по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой сенатского комиссии по защите суверенитета Андреем Климовым и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым (ЕР). Были предложены классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. Авторы проекта указывают, что физическое или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, если сотрудничает с иностранным СМИ - иноагентом. При этом под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации такого СМИ или учрежденного им российского юрлица. Физлицо должно получать финансирование из иностранных источников. Для признания физлица иноагентом Минюст будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.

Поправки ко второму чтению исключили положение о внесудебной блокировке ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ - иноагентов без соответствующей маркировки. Также уточнено, что иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те, кто уже находится в соответствующем реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля 2020 года, остальные - в течение месяца после признания иностранным агентом.