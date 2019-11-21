В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах со стороны силовиков в Донбассе

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за выполнением этих обязательств не зеркально за позициями, а между позициями. Они должны находиться между позициями и фиксировать любые нарушения, которые совершаются сторонами в нарушение режима прекращения огня... Каждый божий день ЛНР и ДНР обстреливается, 200-300 единиц боеприпасов прилетает на территорию народных республик, несмотря на подготовку к "нормандскому формату", несмотря на разведение, несмотря на все разговоры о достижении и стремлении к миру", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".