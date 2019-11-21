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РИА Новости

В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах со стороны силовиков в Донбассе

14:09 21.11.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в ЛНР
Повреждение школы в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Повреждение школы в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Несколько сотен боеприпасов ежедневно прилетают на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе со стороны украинских силовиков, несмотря на подготовку "нормандского формата" и разговоры Киева о стремлении к миру, заявил дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы Родион Мирошник.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за выполнением этих обязательств не зеркально за позициями, а между позициями. Они должны находиться между позициями и фиксировать любые нарушения, которые совершаются сторонами в нарушение режима прекращения огня... Каждый божий день ЛНР и ДНР обстреливается, 200-300 единиц боеприпасов прилетает на территорию народных республик, несмотря на подготовку к "нормандскому формату", несмотря на разведение, несмотря на все разговоры о достижении и стремлении к миру", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
По словам Мирошника, в Донбассе должны быть разведены войска, создана демилитаризованная зона на протяжении всей линии соприкосновения - более 420 километров, а не шести километров после отвода сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаАнгела МеркельДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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