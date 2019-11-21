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РИА Новости

Интернет-омбудсмен рассказал, как обезопасить себя от утечек данных

14:08 21.11.2019
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© Фото : официальный сайт омбудсмена по интернетуИнтернет-омбудсмен, глава компании Radius Group Дмитрий Мариничев на фестивале Территория смыслов 2017
Интернет-омбудсмен, глава компании Radius Group Дмитрий Мариничев на фестивале Территория смыслов 2017
© Фото : официальный сайт омбудсмена по интернету
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обезопасить себя от утечек данных через мессенджеры можно с помощью дополнительных средств, например, шифрования, рассказал РИА Новости представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.
В среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
"Я не считаю никакое приложение безопасным. Я считаю безопасность приложения достаточной для срока жизни (актуальности) передаваемой посредством его информации. Если кому-то требуется повышенная безопасность, то можно пользоваться дополнительными средствами. Например шифрованием. И пересылать сообщения в зашифрованном виде. Тогда никто кроме адресата, владеющего ключом, не сможет их прочитать", - считает эксперт.
Он также добавил, что "для пользователей главное, чтобы сервис не допускал утечек информации и несанкционированного доступа к ней третьим лицам, а сам сервис мы уже по факту использования обычно считаем надежной и в достаточной степени доверенной средой, которой можем позволить хранить и пересылать нашу информацию."
Иконка социальной сети Instagram
7 ноября, 14:22
Роскомнадзор направил запрос из-за утечек данных пользователей Instagram
В мае текущего года Дуров уже обрушивался с критикой на WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство.
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TelegramДмитрий МариничевWhatsApp Inc.Павел ДуровРоссияFacebook, Inc.Общество
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