Интернет-омбудсмен рассказал, как обезопасить себя от утечек данных

"Я не считаю никакое приложение безопасным. Я считаю безопасность приложения достаточной для срока жизни (актуальности) передаваемой посредством его информации. Если кому-то требуется повышенная безопасность, то можно пользоваться дополнительными средствами. Например шифрованием. И пересылать сообщения в зашифрованном виде. Тогда никто кроме адресата, владеющего ключом, не сможет их прочитать", - считает эксперт.

Он также добавил, что "для пользователей главное, чтобы сервис не допускал утечек информации и несанкционированного доступа к ней третьим лицам, а сам сервис мы уже по факту использования обычно считаем надежной и в достаточной степени доверенной средой, которой можем позволить хранить и пересылать нашу информацию."