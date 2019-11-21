Россия прилагает усилия по избежанию газовой войны с Украиной, заявил Козак

"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого", - сказал Козак в ответ на вопрос, дает ли заполненность европейских хранилищ газом спокойствие относительно того, что газовой войны к Новому году не будет.