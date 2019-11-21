Россия прилагает усилия по избежанию газовой войны с Украиной, заявил Козак

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия против любых газовых войн и прилагает все усилия для избежания такого сценария с Украиной, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого", - сказал Козак в ответ на вопрос, дает ли заполненность европейских хранилищ газом спокойствие относительно того, что газовой войны к Новому году не будет.
Отвечая на вопрос, на сколько месяцев Европе хватит газа в случае прекращения транзита, он сказал: "Прикидки есть, все зависит от погоды".
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
20 ноября, 14:24Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа