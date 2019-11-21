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РИА Новости

Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу

13:48 21.11.2019
12521
© REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACHВзрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
© REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACH
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск использует неудачи при испытаниях ракетно-космической техники для рекламы своих проектов, считает популяризатор космонавтики, автор книги "Делай космос" Виталий Егоров.
Как сообщалось ранее на специализированном портале space.com, Starship Mk1 лопнул во время испытаний на герметичность, его верхняя часть отлетела и упала недалеко от тестовой установки. Маск заявил, что SpaceX не будет ремонтировать поврежденную Starship Mk1, так как она нужна была только для отработки некоторых технологий, а перейдет сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Вчера, 12:51РИА Наука
Ракета Маска взорвалась, потому что ее собрали "на коленке", заявил эксперт
"Взрывы ракет - это всегда шоу. Но Маск сумел превратить подобные неудачи в рекламу. Ранее мы видели неудачи на испытаниях многоразовой ступени Falcon 9, а сейчас она превратилась в надежную и рабочую технологию. Теперь аварии SpaceX воспринимаются как ценный опыт, который продвигает Маска к новому успеху", - сказал эксперт РИА Новости.
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Илон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceXМосква
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Вся правда про американское космическое шоу (включая полеты на Луну и Марс) станет узвестна после Йеллоустоуна. Полюса Земли сейчас очень активно смещаются, так что недолго осталось ждать.
21 ноября, 13:52
MYMake Yellowstone Great Again
24300215
"Ранее мы видели неудачи на испытаниях многоразовой ступени Falcon 9, а сейчас она превратилась в надежную и рабочую технологию."
21 ноября, 13:55
ИРИван Русский
122000010
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