Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу

"Взрывы ракет - это всегда шоу. Но Маск сумел превратить подобные неудачи в рекламу. Ранее мы видели неудачи на испытаниях многоразовой ступени Falcon 9, а сейчас она превратилась в надежную и рабочую технологию. Теперь аварии SpaceX воспринимаются как ценный опыт, который продвигает Маска к новому успеху", - сказал эксперт РИА Новости.