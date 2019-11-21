Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу

Как сообщалось ранее на специализированном портале space.com, Starship Mk1 лопнул во время испытаний на герметичность, его верхняя часть отлетела и упала недалеко от тестовой установки. Маск заявил, что SpaceX не будет ремонтировать поврежденную Starship Mk1, так как она нужна была только для отработки некоторых технологий, а перейдет сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.
"Взрывы ракет - это всегда шоу. Но Маск сумел превратить подобные неудачи в рекламу. Ранее мы видели неудачи на испытаниях многоразовой ступени Falcon 9, а сейчас она превратилась в надежную и рабочую технологию. Теперь аварии SpaceX воспринимаются как ценный опыт, который продвигает Маска к новому успеху", - сказал эксперт РИА Новости.