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РИА Новости

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

10:50 21.11.2019 (обновлено: 12:52 21.11.2019)
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© REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACHВзрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
© REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACH
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.

"У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы <...> недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе", — уточняется в статье.

Также на портале представлено видео, где можно рассмотреть, как верхушка ракеты отрывается от ее нижней части и через несколько секунд падает на землю недалеко от испытательной установки.
Илон Маск уже заявил, что компания не будет ремонтировать прототип, так как он был нужен только для отработки некоторых технологий. SpaceX планирует перейти сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, также он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
Прототип Starship Mk1 представили в конце сентября. Тогда же уточнили, что ракету можно будет использовать не только для пилотируемых миссий, но и для выведения спутников на околоземную орбиту и доставки научного оборудования к Луне.
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