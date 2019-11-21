В Кремле прокомментировали обвинения Киева по поводу задержанных кораблей

"Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли слова украинских властей о краже оборудования повлиять на подготовку саммита.