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РИА Новости

В Кремле прокомментировали обвинения Киева по поводу задержанных кораблей

13:35 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование, вряд ли повлияют на подготовку саммита в "нормандском формате", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Думаю, что повлиять не могут, тем более, на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли слова украинских властей о краже оборудования повлиять на подготовку саммита.
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РФ в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование. ФСБ в четверг заявила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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