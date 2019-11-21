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РИА Новости

Криминалисты СГ активно используют программу "ДНК-идентификации"

13:32 21.11.2019 (обновлено: 13:33 21.11.2019)
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© Depositphotos / Igor StevanovicЭкспертиза ДНК
Экспертиза ДНК
© Depositphotos / Igor Stevanovic
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Разработанная экспертами России и Белоруссии программа Союзного государства "ДНК-идентификация" активно используется криминалистами, сообщила заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.
"Программа Союзного государства по "ДНК идентификации" активно используется в криминалистической сфере. Она является прорывной инновационной технологией, которая позволяет криминалистам по ДНК отпечатку определить этнопроисхождение человека за два дня В настоящее время мы ведем активную работу по дальнейшей разработке программы "ДНК – идентификация", которой мог бы пользоваться даже рядовой сотрудник следственных органов. В эту программу входит блок по выявлению по ДНК региона происхождения людей". – сказала Боринская, выступая в четверг на сессии по вопросам инновационных технологий проходящего на площадке МИА "Россия сегодня" экспертно- медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".
Она пояснила, что народы этнических групп на протяжении многих лет жили вместе, и поэтому эти группы сформировали определенные характеристики ДНК.
"Это - подобно фамилиям", - сказала эксперт.
Она отметила, что в рамках программы разрабатывается проект, в который входит изучение более 25 тысяч представителей регионов и групп Союзного государства – России и Белоруссии.
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"Мы изучим и составим подробную генно-географическую карту населения Союзного государства. Кроме характеристик населения мы разрабатываем набор реагентов, когда по ДНК мы можем определить регион происхождения человека. Когда, к примеру. Розыск будет не по всему Союзному государству, а по конкретному региону. Мы планируем, что время проведения такого анализа будет 2-3 дня. По ДНК мы сможем также определить внешние характеристики – цвет волос цвет глаз и другие, примерный возраст", - сказала Боринская.
Участник сессии, директор ЗАО "Технологический парк Могилев" Василий Молочков сообщил, что в Белоруссии расположены 16 инновационных технопарков, лавная задача которых - создание экосистемы для развития инновационного предпринимательства.
Говоря о технопарке в Могилеве, он отметил, что он находится на границе с Россией, что создает площадку для активного сотрудничества с российскими партнерами.

"Наш технопарк работает с 1993 года, за это время было продержано более ста малых инновационных компаний, воплощено в жизнь более 300 проектов, проектным объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей" ,- сообщил он.

В свою очередь директор ОАО " Гомельский технопарк" Дмитрий Морозов отметил, что "технопарк в Гомеле - это инновационная "карусель", где главная задача - поддержка идеи талантливого человека, который в будущем будет развивать свое дело".
"За время работы технопарка в Гомеле были созданы 400 новых рабочих мест, по итогам 4 лет работы мы вышли на полную окупаемость" , - отметил он.
Морозов рассказал, что главные прокаты технопарка касаются IT-сферы от разработки компьютерных игр, программирования, до инженеринга крупных проектов.
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" Благодаря Союзному государству мы решаем вопрос формирования кадрового потенциала уже со школьного возраста. Ребята с 9-15 лет занимаются по программе "Робототехника", - отметил он.
Экспертно-медийный форум " Союзное государство 2030 - траектория будущего" организован Постоянным комитетом Союзного государства, Центром изучения перспектив интеграции и МИА " Россия сегодня".
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