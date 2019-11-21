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РИА Новости

Суд оставил под арестом принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"

13:18 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка "Восточный"
Вывеска банка Восточный
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста всех акций банка "Восточный", принадлежащих его миноритарному акционеру – подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Evison на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Амурской области о принятии обеспечительных мер.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
13 ноября, 18:06
Банк "Восточный" подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Первая инстанция наложила арест на пакет акций структуры Baring Vostok (41,6% банка) в деле по иску банка "Восточный" о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви.
По мнению "Восточного", ответчики причинили ему убытки в тот период, когда Evison была мажоритарным акционером банка. Кипрская компания перестала быть крупнейшим акционером в июне 2019 года после того, как по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций. Последняя, в свою очередь, стала новым мажоритарием.
В частности, убытки, по мнению банка, причинены следующими сделками и действиями ответчиков: заключением с ООО "Национальная служба взыскания" фиктивных договоров оказания услуг, которые оплачивались банком, но фактически не оказывались (размер убытков – около 1,1 миллиарда рублей); погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене (более 528 миллионов рублей); массовым увольнением бывших сотрудников "Юниаструм банка" (около 8,2 миллиарда рублей).
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы
29 октября, 13:32
Потерпевший по делу Baring Vostok оценил стоимость спорного пакета акций
Рассмотрение дела по существу пока откладывалось, в том числе, по причине невозможности уведомления о судебном разбирательстве ответчика Калви. Находящемуся под домашним арестом бизнесмену запрещено получать и отправлять корреспонденцию.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно идет несколько арбитражных разбирательств с участием акционеров банка.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
11 апреля, 18:23
Дело Майкла Калви
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Майкл КалвиДело Bаring VostokХабаровскЭкономика
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