Суд оставил под арестом принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд ( Шестой арбитражный апелляционный суд ( Хабаровск ) оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста всех акций банка "Восточный", принадлежащих его миноритарному акционеру – подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Evison на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Амурской области о принятии обеспечительных мер.

Первая инстанция наложила арест на пакет акций структуры Baring Vostok (41,6% банка) в деле по иску банка "Восточный" о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви

По мнению "Восточного", ответчики причинили ему убытки в тот период, когда Evison была мажоритарным акционером банка. Кипрская компания перестала быть крупнейшим акционером в июне 2019 года после того, как по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций. Последняя, в свою очередь, стала новым мажоритарием.

В частности, убытки, по мнению банка, причинены следующими сделками и действиями ответчиков: заключением с ООО "Национальная служба взыскания" фиктивных договоров оказания услуг, которые оплачивались банком, но фактически не оказывались (размер убытков – около 1,1 миллиарда рублей); погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене (более 528 миллионов рублей); массовым увольнением бывших сотрудников "Юниаструм банка" (около 8,2 миллиарда рублей).

Рассмотрение дела по существу пока откладывалось, в том числе, по причине невозможности уведомления о судебном разбирательстве ответчика Калви. Находящемуся под домашним арестом бизнесмену запрещено получать и отправлять корреспонденцию.