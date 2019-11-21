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РИА Новости

ГД утвердила профицит федерального бюджета на 2019 год на уровне 1,4% ВВП

12:58 21.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год - его профицит составит 1,4% ВВП, на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня, что обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.
Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.
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Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей.
Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 миллиарда рублей для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы самого банка. На докапитализацию "Росагролизинга" будет направлено 1,973 миллиарда рублей в целях поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования для своевременного проведения сезонных полевых работ.
В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа дополнительные ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809 миллиарда рублей. На докапитализацию Объединенной двигателестроительной корпорации для разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554 миллиарда рублей.
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Закон также предусматривает выделение 1,729 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114. В то же время сокращаются на 4 миллиарда рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на 185,7 миллиона рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.
РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги получит почти 8,23 миллиарда рублей. АО "Дом.РФ" выделяется 4 миллиарда рублей на завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 миллиарда рублей – на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" и 5,41 миллиарда рублей – для докапитализации АО "Банк Дом.РФ".
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