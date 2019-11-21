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РИА Новости

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

12:58 21.11.2019 (обновлено: 13:30 21.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года.
В 2020 году доходы утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей, в 2021 — 21,247 триллиона и 22,058 триллиона в 2022 году.
Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году.
Профицит бюджета, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.
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В 2020 году ВВП прогнозируется на уровне 112,863 триллиона рублей, инфляция не должна превысить 3%. ВВП в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляция не более 4% в год.
Согласно "бюджетному правилу", все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), поступят в Фонд национального благосостояния. Ненефтегазовый дефицит на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.
Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы.
Документ сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", заверял депутатов первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Основную часть заимствований Минфин планирует осуществить на внутреннем рынке — за счет этого в бюджет планируется привлечь 1,740 триллиона рублей в 2020 году, 1,549 триллиона в 2021 году и 1,826 триллиона в 2022 году. Программа внешних займов предусматривает размещение евробондов в пределах 3 миллиардов долларов в год.
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Дмитрий МедведевАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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