Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года.

В 2020 году доходы утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей, в 2021 — 21,247 триллиона и 22,058 триллиона в 2022 году.

Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году.

Профицит бюджета, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.

В 2020 году ВВП прогнозируется на уровне 112,863 триллиона рублей, инфляция не должна превысить 3%. ВВП в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляция не более 4% в год.

Согласно "бюджетному правилу", все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), поступят в Фонд национального благосостояния. Ненефтегазовый дефицит на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы.

Документ сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", заверял депутатов первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов