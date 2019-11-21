В России проверят умение школьников применять полученные знания в жизни

"Мониторинг функциональной грамотности, который по инициативе министра просвещения РФ Ольги Юрьевны Васильевой запущен с этого года в 16 пилотных регионах, но буквально со следующего года мы планируем его запустить во всех регионах", - сказал Басюк на конференции "Участие регионов в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ".