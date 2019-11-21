В России проверят умение школьников применять полученные знания в жизни

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует со следующего года ввести во всех 5 и 7 классах российских школ мониторинг функциональной грамотности, то есть способность учащихся применять полученные знания в жизни, заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.
"Мониторинг функциональной грамотности, который по инициативе министра просвещения РФ Ольги Юрьевны Васильевой запущен с этого года в 16 пилотных регионах, но буквально со следующего года мы планируем его запустить во всех регионах", - сказал Басюк на конференции "Участие регионов в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ".
В беседе с РИА Новости он пояснил, что мониторинг уже был опробирован в этом году, и с весны 2020 года его планируют запустить по всей России в 5 и 7 классах.
"Со следующего учебного года 2020-2021 попробуем провести опробацию на других классах - 6, 8, 9",- уточнил Басюк.
Мониторинг позволяет оценить уровень "надпредметных" знаний, то есть тех основных базовых навыков и умений, которые формируются группами учебных предметов и являются основой для социализации ребенка в жизни, подчеркнул Басюк.