Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T13:03+0300
https://ria.ru/20191121/1561388185.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/95/1561159595_0:0:3018:1698_1036x0_80_0_0_cebfde97e9c45ab0ab02dc8d253746bb.jpg
РИА Новости

В России проверят умение школьников применять полученные знания в жизни

12:47 21.11.2019 (обновлено: 13:03 21.11.2019)
266
© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
Старшеклассники за ноутбуками. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует со следующего года ввести во всех 5 и 7 классах российских школ мониторинг функциональной грамотности, то есть способность учащихся применять полученные знания в жизни, заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

"Мониторинг функциональной грамотности, который по инициативе министра просвещения РФ Ольги Юрьевны Васильевой запущен с этого года в 16 пилотных регионах, но буквально со следующего года мы планируем его запустить во всех регионах", - сказал Басюк на конференции "Участие регионов в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ".

Ученики во время занятия
20 ноября, 14:50
В Роспотребнадзоре назвали причину сидячего образа жизни школьников
В беседе с РИА Новости он пояснил, что мониторинг уже был опробирован в этом году, и с весны 2020 года его планируют запустить по всей России в 5 и 7 классах.
"Со следующего учебного года 2020-2021 попробуем провести опробацию на других классах - 6, 8, 9",- уточнил Басюк.
Мониторинг позволяет оценить уровень "надпредметных" знаний, то есть тех основных базовых навыков и умений, которые формируются группами учебных предметов и являются основой для социализации ребенка в жизни, подчеркнул Басюк.
Урок немецкого языка в школе
20 ноября, 12:33
В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах
100004
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВиктор БасюкМинпросвещенияРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Дети в школе
В Минпросвещения прокомментировали исполнение гимна в якутских школах
Урок немецкого языка в школе
В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал депутатов к действиям для построения Союзного государства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с представителями "Единой России" из регионов
Воспитатель года в России — 2019 Евгений Пепеляев
Победителем конкурса "Воспитатель года" стал педагог из Пермского края
Города России. Ставрополь
Ставропольский край вложил 10 млрд рублей в программу развития детства
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
В Рособрнадзоре объяснили существование мифов вокруг ЕГЭ
Капельница.
В Крыму на уроке умер школьник
Глава Якутии исполнил гимн со школьниками
Глава Якутии спел российский гимн со школьниками
Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога Википедии в Уфе. 21 ноября 2019
В Уфе представили проект российского аналога "Википедии"
Свежеиспеченный хлеб
Эксперты заявили, что хлеб с плесенью непригоден в любом виде
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня редких заболеваний
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак
Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию
Трудовая книжка
Госдума приняла во втором чтении проекты об электронных трудовых книжках
Здание Государственной Думы РФ
ГД утвердила профицит федерального бюджета на 2019 год на уровне 1,4% ВВП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния