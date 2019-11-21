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РИА Новости

Власти Ленобласти создадут в регионе велосипедную инфраструктуру

12:34 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ЗахаровВелодорожка
Велодорожка
© РИА Новости / Алексей Захаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены создать и развивать в регионе "велосипедную" инфраструктуру, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, сеть оборудованных и благоустроенных велодорожек появится в Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволожском, Кировском районах и Сосновом Бору.

"Возможность безопасно передвигаться по городу на велосипеде позволит не только разгрузить дорожный трафик в крупных городах, но и будет способствовать приобщению жителей к здоровому образу жизни. Кроме того, это положительно скажется на туристическом потенциале региона. Например, у нас есть идея сделать велосипедный трансграничный маршрут, связав Ленинградскую область с Финляндией", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Представитель пресс-службы областной администрации уточнил, что согласно опросу, проведенному в регионе, на сегодняшний день только 15% жителей регулярно пользуются велосипедом, но 30% были бы готовы пересесть на двухколесный транспорт.
"Больше половины опрошенных граждан - 68% - поддержали инициативу властей, заявив, что велодорожки должны быть построены везде, где это только возможно", - отметил собеседник агентства.
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В этом году велосипедный маршрут появился во Всеволожске.
"Все треки будут снабжены удобной навигацией и специально-оборудованными местами отдыха", - подытожили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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