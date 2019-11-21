Власти Ленобласти создадут в регионе велосипедную инфраструктуру

"Возможность безопасно передвигаться по городу на велосипеде позволит не только разгрузить дорожный трафик в крупных городах, но и будет способствовать приобщению жителей к здоровому образу жизни. Кроме того, это положительно скажется на туристическом потенциале региона. Например, у нас есть идея сделать велосипедный трансграничный маршрут, связав Ленинградскую область с Финляндией", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.