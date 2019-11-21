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РИА Новости

Во ФСИН рассказали о хосписах в московских СИЗО

12:25 21.11.2019 (обновлено: 12:31 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКамера следственного изолятора
Камера следственного изолятора
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В структуре столичных изоляторов есть три двухместные палаты для оказания паллиативной помощи арестантам, рассказал в интервью РИА Новости начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"У нас организовано 3 палаты по 2 койки по оказанию паллиативной медицинской помощи: 1 - в инфекционном отделении, 1 - в хирургическом отделении и 1- в филиале "Психиатрическая больница". Палаты оснащены медицинским оборудованием, необходимым для облегчения состояния тяжелобольных людей. В филиале "Больница" работает врач-онколог, имеющая специализацию по оказанию паллиативной медицинской помощи", - сообщил Мороз.
Он добавил, что пациентами становятся заключенные с тяжелыми онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, циррозом печени и так далее.
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
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Сергей МорозУФСИНЗдоровье - ОбществоОбщество
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