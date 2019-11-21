Во ФСИН рассказали о хосписах в московских СИЗО

"У нас организовано 3 палаты по 2 койки по оказанию паллиативной медицинской помощи: 1 - в инфекционном отделении, 1 - в хирургическом отделении и 1- в филиале "Психиатрическая больница". Палаты оснащены медицинским оборудованием, необходимым для облегчения состояния тяжелобольных людей. В филиале "Больница" работает врач-онколог, имеющая специализацию по оказанию паллиативной медицинской помощи", - сообщил Мороз.